சிறப்புக் கட்டுரைகள்

அழிவின் விளிம்பில் இருந்த கால்நடை இனத்தை பாதுகாத்த பேராசிரியை + "||" + Professor who protected the endangered species of cattle

அழிவின் விளிம்பில் இருந்த கால்நடை இனத்தை பாதுகாத்த பேராசிரியை