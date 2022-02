சிறப்புக் கட்டுரைகள்

தந்தையின் கனவை நிறைவேற்ற பள்ளிக்கு நிலம் வழங்கிய குடும்பம் + "||" + The family donated land to the school to fulfill their father’s dream

தந்தையின் கனவை நிறைவேற்ற பள்ளிக்கு நிலம் வழங்கிய குடும்பம்