சிறப்புக் கட்டுரைகள்

முக கவசம் அணியாததை கண்காணிக்கும் ‘டிடெக்டர்’ + "||" + ‘Detector’ to monitor for non-wearing of face shield

முக கவசம் அணியாததை கண்காணிக்கும் ‘டிடெக்டர்’