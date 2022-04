சிறப்புக் கட்டுரைகள்

வேலைவாய்ப்பிலும், தொழில்துறையிலும் கொரோனா ஏற்படுத்திய மாற்றம் என்ன..? + "||" + What has Corona changed in employment and industry?

வேலைவாய்ப்பிலும், தொழில்துறையிலும் கொரோனா ஏற்படுத்திய மாற்றம் என்ன..?