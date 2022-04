சிறப்புக் கட்டுரைகள்

பிறந்த குழந்தையை செல்போனில் படம் பிடிக்கலாமா? + "||" + Can I take a picture of a newborn baby on my cell phone?

பிறந்த குழந்தையை செல்போனில் படம் பிடிக்கலாமா?