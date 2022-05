சிறப்புக் கட்டுரைகள்

டுவிட்டர் பதிவுகளை குறிப்பிட்ட சிலருக்கு மட்டுமே பகிர்ந்துகொள்ளும் வகையில் 'டுவிட்டர் சர்க்கிள்' விரைவில் அறிமுகம்! + "||" + twitter to launch twitter circle enabling users to share tweets with selected people

டுவிட்டர் பதிவுகளை குறிப்பிட்ட சிலருக்கு மட்டுமே பகிர்ந்துகொள்ளும் வகையில் 'டுவிட்டர் சர்க்கிள்' விரைவில் அறிமுகம்!