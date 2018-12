மாநில செய்திகள்

வட தமிழக கடலோர பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு: வானிலை மையம் + "||" + Possibility of heavy rainfall in coastal regions of northern Tamil Nadu

