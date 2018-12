மாநில செய்திகள்

ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேச மாநில முதல்-மந்திரிகள் பதவியேற்பு விழாவில் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறார் தனி விமானத்தில் இன்று பயணம் + "||" + Rajasthan, Madhya Pradesh state First- ministers in the swearing-in ceremony MK Stalin is participating Travel today on a separate flight

ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேச மாநில முதல்-மந்திரிகள் பதவியேற்பு விழாவில் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறார் தனி விமானத்தில் இன்று பயணம்