மாநில செய்திகள்

நடுக்கடலில் பாம்பன் மீனவர்கள் 8 பேர் சிறைபிடிப்பு இலங்கை கடற்படை நடவடிக்கை + "||" + In the middle of the pipeline fishermen 8 people were captured

நடுக்கடலில் பாம்பன் மீனவர்கள் 8 பேர் சிறைபிடிப்பு இலங்கை கடற்படை நடவடிக்கை