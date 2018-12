மாநில செய்திகள்

90 நாளில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யவில்லை என்று எத்தனை வழக்குகள் முடித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன? ஐகோர்ட்டு கேள்வி + "||" + How many cases have been completed? The question of jurisdiction

90 நாளில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யவில்லை என்று எத்தனை வழக்குகள் முடித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன? ஐகோர்ட்டு கேள்வி