மாநில செய்திகள்

‘கஜா’ புயலால் பாதிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவ மக்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் அனுப்பி வைத்தனர் + "||" + Relief materials for the people Edappadi Palaniasamy, O. Panneerselvam was sent

‘கஜா’ புயலால் பாதிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவ மக்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் அனுப்பி வைத்தனர்