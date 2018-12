மாநில செய்திகள்

சென்னையில் போலி தங்க காசுகள் கொடுத்து பெண்ணிடம் ரூ.25 லட்சம் மோசடி வடமாநில கும்பலுக்கு வலைவீச்சு + "||" + Rs 25 lakh fraud was paid to the girl by giving false gold coins in Chennai

சென்னையில் போலி தங்க காசுகள் கொடுத்து பெண்ணிடம் ரூ.25 லட்சம் மோசடி வடமாநில கும்பலுக்கு வலைவீச்சு