மாநில செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கூட்டணியை மக்கள் ஏற்க மாட்டார்கள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ‘காணொலி காட்சி’ மூலம் பேச்சு + "||" + Prime Minister Narendra Modi Talk through the display of the video

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கூட்டணியை மக்கள் ஏற்க மாட்டார்கள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ‘காணொலி காட்சி’ மூலம் பேச்சு