மாநில செய்திகள்

‘கஜா’ புயலால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் 100 வீடுகள் ‘சீஷா’ தொண்டு நிறுவனம் மூலம் பால் தினகரன் கட்டி கொடுக்கிறார் + "||" + In places where the GAJA storm hit 100 homes Paul Dinakaran is building

‘கஜா’ புயலால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் 100 வீடுகள் ‘சீஷா’ தொண்டு நிறுவனம் மூலம் பால் தினகரன் கட்டி கொடுக்கிறார்