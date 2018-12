மாநில செய்திகள்

ஸ்டெர்லைட் ஆலை பிரச்சினை: சட்டசபை சிறப்பு கூட்டத்தை கூட்டி தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும் வைகோ வலியுறுத்தல் + "||" + Sterlite plant problem The resolution needs to be fulfilled Vaiko emphasis

ஸ்டெர்லைட் ஆலை பிரச்சினை: சட்டசபை சிறப்பு கூட்டத்தை கூட்டி தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும் வைகோ வலியுறுத்தல்