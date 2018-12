மாநில செய்திகள்

விளை நிலங்கள் வழியாக மின் கோபுரம் அமைக்கும் பணியை நிறுத்திவைக்க வேண்டும் அரசுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் + "||" + The task of setting the power tower is to stop MK Stalin assertion to the government

விளை நிலங்கள் வழியாக மின் கோபுரம் அமைக்கும் பணியை நிறுத்திவைக்க வேண்டும் அரசுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்