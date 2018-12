மாநில செய்திகள்

மத்திய அரசின் மானியம் குறைந்ததால் 8 ஆயிரம் சத்துணவு மையங்கள் மூடப்படுகிறது + "||" + The central government subsidy is low 8 thousand nursery centers are closed

