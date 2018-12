மாநில செய்திகள்

கஜா புயல் பாதிக்கப்பட்ட 4 மாவட்டங்களில் 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தில் சேர 1¼ லட்சம் பேர் புதிதாக விண்ணப்பம் உடனடியாக பணி ஒதுக்கீடு + "||" + To join the 100-day employment scheme in 4 districts affected by the Gaja storm, 1 lakh lakh people will be requested

கஜா புயல் பாதிக்கப்பட்ட 4 மாவட்டங்களில் 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தில் சேர 1¼ லட்சம் பேர் புதிதாக விண்ணப்பம் உடனடியாக பணி ஒதுக்கீடு