மாநில செய்திகள்

“விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை அழிக்கும் வளர்ச்சி வேண்டாம்” ஆர்ப்பாட்டத்தில் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் பேச்சு + "||" + "Do not Grow the Destroyer of Farmers' Livelihood" Dr. Anbumani Ramadoss speech

“விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை அழிக்கும் வளர்ச்சி வேண்டாம்” ஆர்ப்பாட்டத்தில் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் பேச்சு