மாநில செய்திகள்

வண்ணாரப்பேட்டை- டி.எம்.எஸ். இடையே பொங்கல் தினத்தில் மெட்ரோ ரெயில் சேவை தொடங்குமா? பாதுகாப்பு கமிஷனர் 10-ந்தேதி ஆய்வு + "||" + Washermanpet DMS Between On Pongal Day Will Metro Rail service start?

வண்ணாரப்பேட்டை- டி.எம்.எஸ். இடையே பொங்கல் தினத்தில் மெட்ரோ ரெயில் சேவை தொடங்குமா? பாதுகாப்பு கமிஷனர் 10-ந்தேதி ஆய்வு