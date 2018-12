மாநில செய்திகள்

சேதம் அடைந்த குடிசையை சீரமைக்க மகனை ரூ.10 ஆயிரத்துக்கு கொத்தடிமையாக விற்ற பெற்றோர் நெஞ்சை உலுக்கும் கஜா புயல் சோகம் + "||" + Son to Rs.10 thousand Parents who sold their bonds

