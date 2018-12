மாநில செய்திகள்

சிறுமி கற்பழிப்பு வழக்கில் சென்னை கோர்ட்டு அதிரடி தீர்ப்பு முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.வுக்கு 10 ஆண்டு ஜெயில் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் + "||" + In the case of child rape Chennai Court Judgment Action Former MLA 10 year jail

