மாநில செய்திகள்

பூந்தமல்லி அருகே பயங்கரம் மகனை கொன்று, உடலை எரித்த தாய் கைது காதல் திருமணத்தால் பெற்றோர் அரவணைப்பு இல்லாததால் விரக்தி + "||" + Near Poonamalle Kill the son, Mother arrested for burning body

பூந்தமல்லி அருகே பயங்கரம் மகனை கொன்று, உடலை எரித்த தாய் கைது காதல் திருமணத்தால் பெற்றோர் அரவணைப்பு இல்லாததால் விரக்தி