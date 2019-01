மாநில செய்திகள்

சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அப்பீல் செய்திருப்பதால் ஆலையை திறக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை பரிசீலிக்க முடியாது ஸ்டெர்லைட் நிறுவனத்துக்கு தமிழக அரசு கடிதம் + "||" + Because the appeal was made in the Supreme Court The request to open the factory Can not be considered

