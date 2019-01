மாநில செய்திகள்

தமிழகத்துக்கு தரவேண்டிய ரூ.4 ஆயிரம் கோடி ‘ஸ்வாகா’ செய்யப்பட்டதா? சட்டசபையில் ருசிகர விவாதம் + "||" + To be donated to Tamilnadu Rs 4 thousand crores to Swagga Flirtatious debate on the assembly

தமிழகத்துக்கு தரவேண்டிய ரூ.4 ஆயிரம் கோடி ‘ஸ்வாகா’ செய்யப்பட்டதா? சட்டசபையில் ருசிகர விவாதம்