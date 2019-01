மாநில செய்திகள்

2011-ம் ஆண்டுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட கல்வி நிறுவன கட்டிடங்களுக்கு ஒப்புதல் பெற பிறப்பித்த அரசாணைகள் ரத்து ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Before 2011 Education built For institutional buildings To get the approval issued Cancellations Court order

