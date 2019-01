மாநில செய்திகள்

மாநில அரசு கேட்கும் நிவாரண நிதியை ஒருபோதும் மத்திய அரசு கொடுப்பதில்லை எடப்பாடி பழனிசாமி தகவல் + "||" + The federal government never gives relief funds to the state government Edappadi palanisami Information

மாநில அரசு கேட்கும் நிவாரண நிதியை ஒருபோதும் மத்திய அரசு கொடுப்பதில்லை எடப்பாடி பழனிசாமி தகவல்