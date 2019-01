மாநில செய்திகள்

இன்று முதல் 2 நாட்களுக்கு மத்திய அரசு ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தம் தமிழகத்தில் பஸ்கள் ஓடுமா? + "||" + Central Government employees have been striking for 2 days since today

இன்று முதல் 2 நாட்களுக்கு மத்திய அரசு ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தம் தமிழகத்தில் பஸ்கள் ஓடுமா?