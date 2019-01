மாநில செய்திகள்

தலைவர், உறுப்பினர்களை நியமிக்க நடவடிக்கை: லோக் ஆயுக்தா சட்டம் விரைவில் செயல்பாட்டுக்கு வரும் எடப்பாடி பழனிசாமி தகவல் + "||" + The Lok Ayukda Act will soon be operational Edappadi Palinasamy Information

தலைவர், உறுப்பினர்களை நியமிக்க நடவடிக்கை: லோக் ஆயுக்தா சட்டம் விரைவில் செயல்பாட்டுக்கு வரும் எடப்பாடி பழனிசாமி தகவல்