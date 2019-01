மாநில செய்திகள்

வெளிநாடுகளில் தமிழர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்தவர் எம்.ஜி.ஆர். லண்டனில் நடந்த விழாவில், சைதை துரைசாமி புகழாரம் + "||" + At the ceremony in London, Saidai Duraisamy Praise

