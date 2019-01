மாநில செய்திகள்

பல்வேறு சம்பவங்களில் உயிர் இழந்த 15 பேர் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ.1 லட்சம் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு + "||" + In various incidents 15 people lost their lives Rs 1 lakh each

பல்வேறு சம்பவங்களில் உயிர் இழந்த 15 பேர் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ.1 லட்சம் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு