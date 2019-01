மாநில செய்திகள்

சென்னையில் கடந்த 5 நாட்களில் டீசல் ரூ.2.08; பெட்ரோல் ரூ.1.72 உயர்வு வாகன ஓட்டிகள் அதிர்ச்சி + "||" + Diesel petrol hike in Chennai in last 5 days

சென்னையில் கடந்த 5 நாட்களில் டீசல் ரூ.2.08; பெட்ரோல் ரூ.1.72 உயர்வு வாகன ஓட்டிகள் அதிர்ச்சி