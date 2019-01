மாநில செய்திகள்

ஐகோர்ட்டு இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்யும் தீர்ப்பு நகலை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சுற்றறிக்கை அனுப்ப நீதிபதி உத்தரவு + "||" + The verdict that will be downloaded on the website of the Court

ஐகோர்ட்டு இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்யும் தீர்ப்பு நகலை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சுற்றறிக்கை அனுப்ப நீதிபதி உத்தரவு