மாநில செய்திகள்

கோடநாடு விவகாரம்: கைதான ஷயான், மனோஜ் எழும்பூர் கோர்ட்டில் ஆஜர் இருநபர் உத்தரவாதம் அளித்ததால் விடுவிப்பு + "||" + Kodanadu affair Captain Shayan, Manoj Egmore to appear in court

கோடநாடு விவகாரம்: கைதான ஷயான், மனோஜ் எழும்பூர் கோர்ட்டில் ஆஜர் இருநபர் உத்தரவாதம் அளித்ததால் விடுவிப்பு