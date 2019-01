மாநில செய்திகள்

நிமிடத்துக்கு 50 முறை மட்டுமே இதயத்துடிப்பு பச்சிளம் ஆண் குழந்தைக்கு ‘பேஸ்-மேக்கர்’ கருவி பொருத்தப்பட்டது + "||" + Per minute 50 times only heart beat Childhood for a baby boy Base-Maker Tool is fitted

நிமிடத்துக்கு 50 முறை மட்டுமே இதயத்துடிப்பு பச்சிளம் ஆண் குழந்தைக்கு ‘பேஸ்-மேக்கர்’ கருவி பொருத்தப்பட்டது