மாநில செய்திகள்

ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்கு சூழ்ச்சி செய்வதே தி.மு.க.வின் வேலையாக உள்ளது அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி + "||" + To topple the regime DMK job Interviewed by Minister Jayakumar

ஆட்சியை கவிழ்ப்பதற்கு சூழ்ச்சி செய்வதே தி.மு.க.வின் வேலையாக உள்ளது அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி