மாநில செய்திகள்

துப்புரவு பணியாளர் நலத் திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் தமிழக அரசின் செயல்பாடு திருப்தியாக இல்லை தேசிய ஆணையர் குற்றச்சாட்டு + "||" + Function of the state of Tamil Nadu Not satisfied National Commissioner Accusation

துப்புரவு பணியாளர் நலத் திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் தமிழக அரசின் செயல்பாடு திருப்தியாக இல்லை தேசிய ஆணையர் குற்றச்சாட்டு