மாநில செய்திகள்

தென்மாவட்டங்களில் மூடப்பட்ட அனைத்து தொழிற்சாலைகளையும் திறக்க வேண்டும் தொழில் பாதிப்புக்கான கருத்தரங்கில் தீர்மானம் + "||" + In Southern districts All the factories closed Need to open

தென்மாவட்டங்களில் மூடப்பட்ட அனைத்து தொழிற்சாலைகளையும் திறக்க வேண்டும் தொழில் பாதிப்புக்கான கருத்தரங்கில் தீர்மானம்