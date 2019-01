மாநில செய்திகள்

முதல்-அமைச்சர் மீதான புகார் மனுவை ஜனாதிபதிக்கும், மத்திய அரசுக்கும் உடனே அனுப்ப வேண்டும் கவர்னருக்கு மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் + "||" + First Minister complaint letter MK Stalin assertion to the governor

முதல்-அமைச்சர் மீதான புகார் மனுவை ஜனாதிபதிக்கும், மத்திய அரசுக்கும் உடனே அனுப்ப வேண்டும் கவர்னருக்கு மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்