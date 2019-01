மாநில செய்திகள்

சாதாரண நிகழ்வாக கருதக்கூடாது: சம்பா நெல் சாகுபடி குறைந்தது அபாய எச்சரிக்கை மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு சுட்டிக்காட்டி டாக்டர் ராமதாஸ் அறிக்கை + "||" + Dr. Ramadoss report to the federal and state governments

சாதாரண நிகழ்வாக கருதக்கூடாது: சம்பா நெல் சாகுபடி குறைந்தது அபாய எச்சரிக்கை மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு சுட்டிக்காட்டி டாக்டர் ராமதாஸ் அறிக்கை