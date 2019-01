மாநில செய்திகள்

600க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்களை சஸ்பெண்டு செய்ய பள்ளி கல்வி துறை முடிவு + "||" + School Education Department has decided to suspend over 600 teachers

600க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்களை சஸ்பெண்டு செய்ய பள்ளி கல்வி துறை முடிவு