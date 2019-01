மாநில செய்திகள்

ஆக்கிரமிப்பு கட்டிடங்களுக்கு மின், குடிநீர் இணைப்பு வழங்க ஐகோர்ட்டு தடை + "||" + For occupying buildings The Court has banned the supply of electricity and drinking water

