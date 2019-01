மாநில செய்திகள்

சென்னை குருநானக் கல்லூரியில் 10-வது இந்து ஆன்மிக கண்காட்சி விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் தொடங்கிவைத்தார் + "||" + At the Guru Nanak College in Chennai 10th Hindu Spiritual Exhibition

சென்னை குருநானக் கல்லூரியில் 10-வது இந்து ஆன்மிக கண்காட்சி விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் தொடங்கிவைத்தார்