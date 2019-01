மாநில செய்திகள்

பணிக்கு திரும்பாத ஆசிரியர்கள் பணியிடம் காலியிடமாக அறிவிப்பு பள்ளிக்கல்வி இயக்குனர் அதிரடி நடவடிக்கை + "||" + Teachers who do not return to work Announcement to vacant work

பணிக்கு திரும்பாத ஆசிரியர்கள் பணியிடம் காலியிடமாக அறிவிப்பு பள்ளிக்கல்வி இயக்குனர் அதிரடி நடவடிக்கை