மாநில செய்திகள்

தமிழகம் முழுவதும் பெரும்பாலான ஆசிரியர்கள் பணிக்கு திரும்பினர் ‘வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்ட நாட்களுக்கு சம்பளம் கிடையாது’ + "||" + Across Tamilnadu Most teachers returned to work

தமிழகம் முழுவதும் பெரும்பாலான ஆசிரியர்கள் பணிக்கு திரும்பினர் ‘வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்ட நாட்களுக்கு சம்பளம் கிடையாது’