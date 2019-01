மாநில செய்திகள்

ஜல்லிக்கட்டு விசாரணை விரைவில் நிறைவு பெறும் - நீதிபதி ராஜேஸ்வரன் + "||" + Jallikattu investigation will be completed soon - Justice Rajeshwaran

ஜல்லிக்கட்டு விசாரணை விரைவில் நிறைவு பெறும் - நீதிபதி ராஜேஸ்வரன்