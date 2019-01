மாநில செய்திகள்

‘ராமர் கோவிலை விட நாட்டின் அமைதி முக்கியம்’ கமல்ஹாசன் பேட்டி + "||" + The peace of the country is more important than the temple of Ram

‘ராமர் கோவிலை விட நாட்டின் அமைதி முக்கியம்’ கமல்ஹாசன் பேட்டி