மாநில செய்திகள்

சென்னையில் பதக்கங்கள் வழங்கும் விழா; காவல் துறை அணிவகுப்பு மரியாதையை முதல் அமைச்சர் ஏற்றார் + "||" + Ceremony of medals in Chennai; CM accepts parade of the police department

சென்னையில் பதக்கங்கள் வழங்கும் விழா; காவல் துறை அணிவகுப்பு மரியாதையை முதல் அமைச்சர் ஏற்றார்