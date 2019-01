மாநில செய்திகள்

மதுபாட்டில்களை கூடுதல் விலைக்கு விற்றால் டாஸ்மாக் பணியாளர்களுக்கு அபராதம்மேலாண்மை இயக்குனர் எச்சரிக்கை + "||" + If liquor prices are sold at a higher price, it is fine for employees

மதுபாட்டில்களை கூடுதல் விலைக்கு விற்றால் டாஸ்மாக் பணியாளர்களுக்கு அபராதம்மேலாண்மை இயக்குனர் எச்சரிக்கை