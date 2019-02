மாநில செய்திகள்

சின்னதம்பி யானை உணவின்றி சுற்றி திரிந்து மயங்கி விழுந்தது + "||" + Chinnathambi elephant was lying around without food

சின்னதம்பி யானை உணவின்றி சுற்றி திரிந்து மயங்கி விழுந்தது